全日本プロレスは9日、都内で12日に後楽園ホールで開幕する「チャンピオン・カーニバル2026」の出場会見が行われた。前年覇者の斉藤レイは「いよいよチャンピオン・カーニバルが今年も始まるわけだが、いままで2年連続で優勝した選手はそう何人もいない。そして、その誰もがプロレス界の歴史に名を残すような伝説的な選手ばかりだ。どうせここにいる誰もが俺が今年も優勝するなんて思ってないだろうな。なめんじゃないぜ、この