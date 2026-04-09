パリ・サンジェルマン（PSG）に所属するジョージア代表FWフヴィチャ・クヴァラツヘリアが、チャンピオンズリーグ（CL）決勝トーナメントで3試合連続でプレイヤー・オブ・ザ・マッチ（POTM）に選出された。欧州サッカー連盟（UEFA）の公式サイト『UEFA.com』が伝えている。CL準々決勝ファーストレグが8日に行われ、PSGはホームでリヴァプールと対戦。11分にデジレ・ドゥエが先制点を決めると、65分には左サイドから巧みな動きで