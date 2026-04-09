元テレビ東京プロデューサー佐久間宣行氏が、8日深夜放送のニッポン放送「佐久間宣行のオールナイトニッポン0」（水曜深夜3時）に出演。テレ東時代に立ち上げを反対された番組について語った。オープニングで、番組制作の舞台裏についてトーク。その中で、自身がテレ東時代に立ち上げ、09〜15年まで放送された子ども向け番組「ピラメキーノ」について「（局として）子ども番組をやった方がいいんじゃないかって始めたんだけど、め