三宅裕司（74）が9日、座長を務める「熱海五郎一座」新橋演舞場シリーズ第12弾「仁義なきストライク〜弾かれた栄光と約束のテンフレーム〜」（5月31日〜6月24日、同所）の制作発表記者会見に登壇した。伊東四朗のもとに集った「伊東四朗一座」の東京喜劇を伝承すべく、“伊東ならぬ熱海”“四朗ならぬ五郎”というシャレで命名して06年に旗揚げした。14年に新橋演舞場に進出し、毎年劇場を爆笑の渦に巻き込んでいる。今作は「ボウ