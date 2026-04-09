巨人元監督の評論家の堀内恒夫氏（７８）が９日、自身のブログを更新。８日の広島戦（マツダ）で７回１失点にまとめた田中将大投手（３７）を絶賛した。堀内氏は「先発の田中将大７回７９球被安打３奪三振５与四球１失点もうね、１００点満点ですよ」とつづった。続けて「素晴らしいピッチング内容だった。いいところに投げてストライクをバンバン取りにいった。バッターはストライクに入らないと思ったのか打たないんだよ