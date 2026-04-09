阪神・村上頌樹投手（２７）が９日に甲子園球場で報道陣の取材に応対。翌１０日の中日戦（バンテリン）での先発登板へ向け、意気込みを口にした。前回登板となった３日の広島戦（マツダ）では７回１失点でチームを勝利に導いたが、「野手の守備に助けられた」と反省点を口にしていた右腕。この１週間について「（前回は）タイミングが合っていなかったから球も弱い。そこが合ってくればもっと楽に抑えられた」と振り返り、「ス