米国内で今季からＭＬＢで導入された「自動ストライク・ボール判定チャレンジシステム」（ＡＢＳ）についての議論が高まっている。米メディア「アスレチック」は８日（日本時間９日）、「一部の審判は、ＡＢＳがファンにほぼ不可能な基準で自分たちを評価させる原因になっていると恐れている」との記事を配信した。記事は「もちろん審判員たちはＡＢＳ導入に同意しており、責任がないわけではない。それでも今季すでに注目を