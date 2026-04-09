日本上陸当時のロゴを使用した日常使いにぴったりなアイテム！「ステンレスボトル30YEARS」473ml 4600円ミルクボトルのようなかわいらしい形状のステンレスボトルは、ナチュラルなアイボリーのボディに日本上陸当時のロゴをあしらったシンプルなデザイン。真空二重構造ステンレスで保温・保冷性もバッチリです♪「リサイクルステンレスタンブラー30YEARS」473ml 4800円ペーパーカップをイメージした形状のステンレスタンブラーは、