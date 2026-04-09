女優イ・ユビが、本名「イ・ソユル」としての気さくで率直な日常を公開し、ファンとの距離を縮めた。去る4月8日、イ・ユビのYouTubeチャンネル「DDOYUBI」にて、自身のMBTI、食事、そして将来の夢を語るQ＆A動画が公開された。【写真】イ・ユビとは否定…JUNG KOOKに熱愛説動画の冒頭から彼女は本名が「イ・ソユル」であることを改めて明確にして、ファンが付けてくれた愛称「イユ」への愛情を表した。イ・ユビは、最近テストした