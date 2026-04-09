ブルーベリーの果肉を堪能♪ 「ブルーベリーレアチーズケーキ」「ブルーベリーレアチーズケーキ」570円濃厚な風味のブルーベリー果肉をたっぷりトッピングしたレアチーズケーキ。ジューシーなブルーベリーと軽やかなレアチーズが相性ぴったり！ ガレット生地のさっくりとした食感も楽しめますよ♪コーヒーやティーとの相性ばっちり！ 「ブルーベリースコーン」「ブルーベリースコーン」290円ブルーベリーの甘酸っぱさと豊かなバタ