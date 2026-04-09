【モデルプレス＝2026/04/09】9人組ガールズグループ・NiziU（ニジュー）のAYAKA（アヤカ）が4月8日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーリゾートで満喫する姿を公開し、話題となっている。【写真】22歳アイドル「反則級の美しさ」すっぴんでディズニー満喫◆アヤカ、ディズニー満喫ショット披露アヤカは「シェリーメイ可愛かったあ」とつづり、写真を投稿。白い丸い耳のついたファー帽子に、グレーのスウェット、黒のロングス