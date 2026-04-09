歌手ジェジュンが、自宅に女性を初招待する姿が予告され、注目を集めている。4月10日に韓国で放送されるKBS 2TV『新商品発売〜コンビニレストラン』では、“国民的親孝行息子”として知られるジェジュンが、女性を自宅へ招待する様子が公開される。【写真】ジェジュン「5年以内に結婚できなければ…」女性客を自宅に招くのは初めてだというジェジュンは、彼女のために惜しみなく料理の腕を振るう。ジェジュン本人はもちろん、彼の