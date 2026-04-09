【モデルプレス＝2026/04/09】タレントの辻希美が4月7日、自身のInstagramストーリーズを更新。長男・青空（せいあ）君の高校入学祝いの食事について公開し、話題となっている。【写真】38歳5児のママタレ「高級なお祝いで羨ましい」長男の高校入学祝いで高級店◆辻希美、長男の入学祝いの豪華ご飯公開辻は「せいの入学式祝いで⋯」とつづり、豪華な肉が並ぶ写真を投稿。1年間の猛勉強の末、志望校に合格した長男の祝いである