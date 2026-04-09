女優ユン・スンアが、夫で俳優のキム・ムヨル、そして息子のウォン君とともに撮影した結婚11周年記念の“リマインドウェディング”写真を公開した。4月9日、ユン・スンアは自身のSNSを通じて、「11周年、そしてあっという間に大きくなったウォン」という文章とともに、複数枚の写真を投稿した。【画像】ユン・スンア、日本旅行中の“不親切対応”明かす公開された写真には、結婚11周年を迎え、再びタキシードとウェディングドレス