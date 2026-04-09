【モデルプレス＝2026/04/09】King ＆ Princeの永瀬廉が4月8日、自身がパーソナリティを務めるラジオ「永瀬廉のRadioGARDEN」（文化放送／毎週水曜24：05〜24：25ごろ）に出演。居酒屋などでの年齢確認について語った。【写真】キンプリ永瀬の自宅に訪れた大物俳優2人◆永瀬廉、居酒屋などでの年齢確認の経験の有無を告白この日、「25〜26歳になってから居酒屋などで年齢確認された時の気持ち」が話題に。「若く見えるんだと嬉しい