韓国語の発音がかわいい単語を出題！クイズ形式で言葉を覚えて、韓国語をもっと楽しもう。「보송보송（ポソンポソン）」の意味は？「보송보송（ポソンポソン）」という言葉を聞いたことありますか？ヒントは、感触を表す言葉です。「보송보송（ポソンポソン）」はどういう意味なのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。