JR九州によりますと、JR筑肥線で9日、断続的な強風の影響で、筑前深江～唐津の間で午後4時ごろから運転を見合わせています。午後5時すぎからは区間を拡大し、筑前前原～唐津の間で運転を見合わせていましたが、その後、再開しました。普通列車15本が運休し、およそ4400人に影響が出たということです。午後6時現在、姪浜～西唐津の間では本数を減らして運転しています。加布里～筑前深江、東唐津～唐