９日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比２８．８３ポイント（０．７２％）安の３９６６．１７ポイントと３日ぶりに反落した。様子見ムードが漂う流れ。中東情勢や中国経済の動向を見極めたいとするスタンスが買いを手控えさせている。イスラエル軍は８日、米国とイランが停戦で合意した後に、レバノンは停戦に含まれていないとして、新イラン組織ヒズボラの軍事拠点を最大規模で攻撃した。イランは反発を