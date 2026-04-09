春夏コーデに取り入れたい、軽やかなキャップが登場♡フォーティーセブンの定番シルエット「CLEAN UP」から、爽やかなシアサッカー素材を使用した新作がラインナップしました。カジュアルながら上品さも感じられるデザインで、日常のスタイリングにさりげなくアクセントをプラス。これからの季節にぴったりの注目アイテムです♪ 爽やかなシアサッカー素材 新作キャップは、表面の凹凸が