元AKB48のタレント・柏木由紀（34）が9日までに自身のYoutubeチャンネルを更新。AKB48加入前後での精神面の変化を語り、影響を与えた元メンバーの名前を明かした。視聴者からの質問に答える動画を公開。「AKBに入りたての時と今で精神面の変化はありますか？」という質問に、「マイペースというか、感情の起伏が激しい方ではなかたんですけど」と前置きしたうえで「なんか図太くなりました」と笑いながら明かした。常にまわ