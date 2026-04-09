◇MLB ブルージェイズ4-3ドジャース(日本時間9日、 ロジャース・センター)ドジャースの大谷翔平選手が登板し6回1失点。試合後、この日バッテリーを組んだウィル・スミス選手との連係について語りました。前回6回無失点で勝利投手。今季2度目の先発マウンドに上がった大谷選手は初回、初球が低めに外れボール。捕手のスミス選手がいきなりABSチャレンジを要求しましたが判定通りボールとなりました。大谷選手は、「まあボールだなと