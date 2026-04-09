3月、鹿児島県の種子島宇宙センターで行われたH3ロケット6号機のエンジン燃焼試験（JAXAの中継から）JAXAは9日、鹿児島県の種子島宇宙センターで3月に実施したH3ロケット6号機のエンジン燃焼試験で正常な動作が確認できたと、文部科学省の宇宙開発利用部会に報告した。6号機は脇に補助ロケットのないシンプルな新形態で、打ち上げ費用の低減が期待されている。昨年7月に実施した初回の試験で、燃料タンクからエンジンへ水素と