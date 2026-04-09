天皇陛下は9日、皇居の生物学研究所脇にある苗代に、うるち米のニホンマサリと、もち米のマンゲツモチの種もみをまかれた。農業奨励のための恒例行事。宮内庁によると、種もみが成長した5月ごろに田植えをし、稲刈りは9月を見込む。陛下はグレーのジャンパーとズボン姿で苗代の前にしゃがみ、職員から渡された小さな籠から種もみをつまみ、均等に広がるように丁寧にまいていた。皇居での稲作は昭和天皇が始め、上皇さまの代