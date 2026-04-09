兵庫県競馬組合は９日、園田競馬の最終日９Ｒ後に場内で、新人騎手の紹介式を行った。来週１４日にデビューする１８歳の高橋洸佑（たかはし・こう）＝園田・保利平、１９歳の南部楓馬（なんぶ・ふうま）＝西脇・永島太＝の２人が、ファンにあいさつして抱負を述べた。園田競馬場のある兵庫県尼崎市出身の高橋洸は「初めて競馬を観戦した時に、人馬一体で駆ける姿が格好いいと思った。地元で走りたくて園田所属を希望した」と打