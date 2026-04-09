ここ数年、対面よりもセルフレジやネットで買い物をする機会が増えたという人は多いのではないでしょうか。そんな時代ならではともいえる衝撃的な実体験を描いた漫画『接客用語が伝わらないお客様』（作・オムニウッチーさん）が、SNSで話題になっています。【漫画】『接客用語が伝わらないお客様』（全編を読む）それは、作者が勤める雑貨店でレジを担当していたときの出来事です。10代〜20代前半くらいの若いカップルが来店し、