阿賀町で9日、JR三川駅近くの線路付近で枯れ草などが燃える火事がありました。火事があったのは阿賀町白崎のJR磐越西線・三川駅の駅ホーム付近で線路の近くということです。警察や消防によりますと9日午後3時前、目撃した人から消防に「煙が見える」と通報がありました。消防車両3台が出動し、午後3時30分に火は消し止められました。この火事で枯れ草や枕木など線路付近の約43平方メートルが焼けたということです。火