第6回中国国際消費財博覧会は4月13〜18日に海南島で開催されます。現在、展示会場の設営作業が全面的に始動しており、全国各地から集まってきた出展ブースの資材や車両が相次いで瓊州海峡を経て海南島に入っています。今回の展示面積は14万3000平方メートルに達し、前回より1万3000平方メートル拡大しました。60を超える国と地域から計3400以上のブランドが参加し、そのうち国際ブランドは65％を占める見込みです。（提供/CGTN Jap