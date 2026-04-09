グラビアアイドルの松嶋えいみさんは4月8日、自身のInstagramを更新。34歳の誕生日を迎えたことを報告しました。【写真】松嶋えいみのふっくらおなか34歳の誕生日にお花見散歩松嶋さんは「またひとつ歳を重ね、34歳になりました。穏やかな毎日に加え、今年は愛おしく思える日々を過ごせています」と報告。続けて「まだ自分が母親になる実感があまり持ててませんが、、、残りの妊婦生活を慈しみながら大切に過ごしたいと思います」