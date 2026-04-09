ブルネイ国王がオーダーした超ラグジュアリーSUV2025年夏、米国の自動車オークションサイト「Bring A Trailer」に、とある要人のオーダーで誕生したランボルギーニ「LM002」のステーションワゴンが出品され、話題を呼びました。LMシリーズの歴史を含め、どんなクルマなのか解説します。LM002といえばランボルギーニの超高級SUVとして名を残しています。でも、「LM002にワゴンボディなんてあったかしら？」と思う人がいるか