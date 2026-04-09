Image: CASIO G-SHOCKのイメージが強いカシオですが、最近は機械式時計も手がけています。高機能モータースポーツラインのEDIFICE（エディフィス）からリリースされた新作「EFK-110D」も、本格的な機械式時計です。裏蓋から機械の動きが覗ける Image: CASIO 搭載ムーブメントは国産のミヨタ製。しかも裏蓋が