広島県の横田美香知事は7日、定例記者会見を開き、芸備線再構築協議会について「スケジュールありきとせず、丁寧に議論を進めることが必要」と述べました。また、JR西日本が提案する上下分離方式や第三セクター化については「地元自治体にコストを転嫁するもので適切ではない」と否定的な考えを示しました。 芸備線「期限より議論の中身を優先」 2024年3月に設置された芸備線再構築協議会は、2026年度で設置から3