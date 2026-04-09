長崎地方気象台は、壱岐・対馬の海上では、9日夜遅くまで暴風に警戒するよう呼びかけています。 県内の全ての気象警報・注意報（9日午後4時8分現在） 【壱岐・対馬全域】暴風警報 雷波浪注意報 【西彼杵半島全域】雷強風波浪注意報 【平戸・松浦地区全域】雷強風波浪注意報 【五島全域】雷強風波浪注意報 【長崎市】雷強風波浪注意報 【佐世保市(宇久地域を除く)】雷強風波浪注意報 【佐々町】雷強風波浪注意報