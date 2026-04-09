東京市場まとめ 1.概況 日経平均は108円安の56,199円で反落して取引を開始しました。前日には2,800円以上上昇していたことから、利益確定の売りが出ました。また、イスラエルがレバノンに大規模攻撃を行い、その報復措置としてイランがホルムズ海峡を再び封鎖したと伝わったことで、NY原油先物は1バレル98ドル台まで上昇しました。中東情勢の再緊張も重なったことが売りを促し、前場は311円安の55,997円で取引を終えました。後場