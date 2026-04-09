歌手はいだしょうこ（47）が9日までに自身のインスタグラムを更新。人気タレントとランチをしたと明かし、2ショットを披露した。「いつも優しくしてくれる、『若槻千夏ちゃん』との念願のランチに、はじめて行ってきたよ！！」と書き出し、自身とタレントの若槻千夏がケーキを前にした2ショットをアップ。「しかも、お誕生日のお祝いもしてくれたよ嬉しかった優しいねぇ。。。」と感謝。「たくさん話して、いっぱい笑っ