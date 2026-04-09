タレント・実業家の紗栄子（39）が7日、自身のインスタグラムを更新。“高校の同級生”のライブ鑑賞を報告し、注目を集めている。【写真】「自然体で魅力的可愛すぎる〜」同じ高校に通っていた“大物ロックバンド”を明かした紗栄子紗栄子は、ONE OK ROCKのライブを訪れたことを報告。「同じ高校に通っていたこともあり、かれこれ23年くらい彼らの軌跡を見させていただいてきたけど…」と長年の関係性を明かした。さらに「み