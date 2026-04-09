タレントの鈴木紗理奈（48）が8日放送のMBSテレビ「水野真紀の魔法のレストラン」（水曜後7・00）にゲスト出演。女性芸人について持論を展開した。同番組では「北摂vs泉州食のプロが推すほんまに美味い店ベスト3」を特集。VTRでは泉州エリア出身の「紅しょうが」稲田美紀が登場し、ポツリポツリと漁港からレポートを始めると、スタジオの共演者からは「テンション低い」「取材や思ってんのか」などとイジられた。その後、