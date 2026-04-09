NHKは9日、東京・渋谷の同局で会見を行い、再来年2028年に放送する大河ドラマ（日曜後8・00）第67作が、ジョン万次郎を主人公とした「ジョン万」、主演は俳優の山崎賢人（31）、脚本は連続テレビ小説「カムカムエヴリバディ」などの藤本有紀氏に決定したと発表した。山崎は大河初出演にして初主演に挑む。藤本氏は2012年「平清盛」以来16年ぶり2回目の大河脚本となる。ジョン万次郎資料館（高知県土佐清水市）の土居京一館長は