茨城・坂東市の資材置き場で火事があり、9日午後4時現在も燃え続けています。午後0時13分ごろ、坂東市寺久付近で「煙がすごい、火も見える」と110番通報がありました。消防によりますと現場は資材置き場で、乗用車などが燃えているということです。消防車など17台が出動し消火活動に当たっていますが、現在も激しく燃え続けていて、周辺の道路では交通規制が敷かれています。これまでのところ、けが人の情報ははいっていません。