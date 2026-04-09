今季のプレミアリーグと欧州ＣＬの２冠を狙うアーセナルが、すでに来夏の補強計画を立てていることが明らかになった。英サッカーサイト『コートオフサイド』が掲載した記事によると、アーセナルは２８歳ながら今季は故障が多く、来季以降に不安を露呈したブラジル代表ＤＦガブリエウの後継者探しを最優先しているという。そこで、現時点で世界最高のセンターバックと評価されるフランス代表ＤＦウィリアム・サリバ（２５）のパート