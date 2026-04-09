モデルの平子理沙が９日までにＳＮＳを更新。夜桜をバックにした親子ショットが注目を集めている。自身のインスタグラムで平子は「夜桜も綺麗でした」とつづり、桜をバックにしたショットをアップ。上下桜色の服を着て、母親でモデル、ファッションネイルデザイナー、実業家として活躍する平子禧代子さんとのツーショットも披露した。この投稿には「おふたり共、お綺麗です奇跡の親子です」「お二方も美しいのだ」「お二人