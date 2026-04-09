ジャガー・ランドローバー・ジャパンは4月3日、「RANGE ROVER LONDON EDITIONS」の第1弾として「RANGE ROVER VELAR BELGRAVIA EDITION」(ベルグレイヴィアエディション)および「RANGE ROVER EVOQUE HOXTON EDITION」(ホクストンエディション)の受注を開始した。ロンドンの都市からインスピレーションを得た「RANGE ROVER LONDON EDITIONS」第1弾○ロンドンを代表する2つの都市を表現レンジローバーは英国を代表するラグジュアリーS