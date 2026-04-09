巨人は９日、球団史上初となる新人開幕投手勝利を飾ったドラフト１位ルーキー・竹丸和幸投手の直筆サイン入りオーセンティックユニホームを発売することを発表した。１０日の正午から、ジャイアンツ公式オンラインストアで先着順に販売する。商品はシリアルナンバーの入ったプレートと共に額装した特別仕様で、背番号にちなんだ２１点限定となっている。【商品情報】・直筆サイン入りオーセンティックユニホーム※限定２１点