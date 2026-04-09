NTTデータグループは4月9日、データセンター事業を担うグループ会社のNTTグローバルデータセンターを通じて、京都・京阪奈エリアにおいて、「京阪奈OSK11データセンター」（以下、OSK11）を正式に開設したことを発表した。京阪奈OSK11データセンター○データセンター開設の背景関西地域におけるデータセンターは、これまで国内外企業のバックアップ用途や災害対策（ディザスタリカバリー）拠点としての役割を担い、二次的な集約地