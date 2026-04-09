◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島―巨人（９日・マツダスタジアム）広島の塹江敦哉投手が９日、出場選手登録された。今季２軍では先発登板もあり「（オープン戦では）ゾーンで勝負できないところがあった。いいボールを確率高く投げていくところを意識してきた」と明かした。開幕からリリーフ陣は不安定。今季５敗のうち３敗が９回逃げ切り失敗によるもの。この日から１軍に合流したリリーフ左腕は「また一からアピール。登板機会が