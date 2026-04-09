【モデルプレス＝2026/04/09】TELASAでは、東京ドームにて行われる2PM（トゥーピーエム）の日本デビュー15周年記念公演「2PM Japan 15th Anniversary Concert “THE RETURN” in TOKYO DOME」の5月10日の模様を独占ライブ配信する。【写真】2PMオク・テギョン、直筆で結婚報告◆2PM日本デビュー15周年記念公演、TELASAで独占配信5月9日・10日の2日間にわたり、東京ドームにて行われる日本デビュー15周年記念公演「2PM Japan 15th A