現在、春の全国交通安全運動が行われています。 そんな中、JA共済連鹿児島が、交通安全や防犯に役立てもらおうと夜光反射材などのグッズを県警や交通安全協会などに寄贈しました。 JA共済連鹿児島は、毎年、春と秋の「全国交通安全運動」にあわせて、県警や県交通安全協会などに交通安全や防犯グッズを贈っています。 JA共済連鹿児島・大平晃好本部長から交通ルールが印刷されたぬりえ、反射材付きのストラップなど