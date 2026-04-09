なんだか疲れがたまってきたな、と思ったらコレ。今が旬の新玉ねぎをたっぷり使ったナムル風の一皿です。新玉ねぎは、疲労回復や体調管理にうれしい栄養が豊富。辛みが少なく、生のまま食べやすいので、栄養を逃さずとれるのもポイントです。かつおのうまみに、にんにくじょうゆとごまの風味が好相性。シャキッとした食感も楽しめて、つい箸が進みます。新玉ねぎは高血圧対策や疲労回復などに効果的！もともと玉ねぎには血液サラサ