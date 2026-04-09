【モデルプレス＝2026/04/09】永作博美が主演を務めるTBS系ドラマ「時すでにおスシ！？」（毎週火曜よる10時〜）の第1話が4月7日に放送された。遊び心の溢れた演出に注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞【写真】「時すでにおスシ！？」初回でサプライズ登場した人気芸人◆永作博美主演「時すでにおスシ！？」子育てを終え、久しぶりに訪れた “自分の時間”。戸惑いながらも「自分のため」に第二の人生を歩み始めた待山みなと