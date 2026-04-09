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テクニカルポイント豪ドル/ドル、前日に大陽線を示現、雲上限を試す 0.7129ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 0.7035現値 0.7031一目均衡表・雲（上限） 0.7010一目均衡表・基準線 0.7002エンベロープ1%上限（10日間） 0.697821日移動平均 0.6959一目均衡表・転換線 0.693310日移動平均 0.6904一目均衡表・雲（下限） 0.6864エンベロープ1%下限（10日間） 0.6855100