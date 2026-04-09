ドル円１５８．９０近辺、ユーロドル１．１６６０近辺＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円は158.90近辺、ユーロドルは1.1660近辺での推移。ドル円は円安・ドル高方向に振れており、東京早朝の158.49付近を安値に、東京午前には158.95付近まで高値を伸ばした。しかし、159円には届かず、東京午後には158.60台まで一時反落。その後は再び買われて158.90付近に至る動き。 ユーロドルは前日終値1.1663レ